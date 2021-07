Giochi, letture e attività in inglese: l'area verde dei Portici si trasforma in un 'family hub' (Di sabato 10 luglio 2021) Giochi, letture e attività in inglese. Sono solo tre delle attività proposte da maggio fino alla fine di luglio nell'area dei Portici dal progetto 'family Hub Mondi per Crescere', nato dalla ... Leggi su forlitoday (Di sabato 10 luglio 2021)in. Sono solo tre delleproposte da maggio fino alla fine di luglio nell'deidal progetto 'Hub Mondi per Crescere', nato dalla ...

Advertising

Carlino_Ravenna : Giochi e letture in giardino - Carlino_Faenza : Giochi e letture in giardino - stedn3 : RT @Museo_MAXXI: Il #campusestivo ?? continua con esplorazione, giochi, laboratori, proiezioni e letture animate, per avvicinare i bambini… - kospeti : RT @Museo_MAXXI: Il #campusestivo ?? continua con esplorazione, giochi, laboratori, proiezioni e letture animate, per avvicinare i bambini… - mammeonline : RT @Museo_MAXXI: Il #campusestivo ?? continua con esplorazione, giochi, laboratori, proiezioni e letture animate, per avvicinare i bambini… -