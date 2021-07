Europei: in corso l’allenamento di rifinitura degli Azzurri (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Dopo l’intervento dell’allenatore della Nazionale Roberto Mancini si sta svolgendo sul campo, nel centro sportivo del Tottenham, l’allenamento di rifinitura degli Azzurri alla vigilia della finale dell’Europeo contro l’Inghilterra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Dopo l’intervento dell’allenatore della Nazionale Roberto Mancini si sta svolgendo sul campo, nel centro sportivo del Tottenham,dialla vigilia della finale dell’Europeo contro l’Inghilterra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Europei: in corso l'allenamento di rifinitura degli Azzurri... - Miti_Vigliero : RT @annabelladellac: Maxi schermi per la finale di Euro 2020 e rischio contagi. A Genova Palazzo Tursi va verso l’obbligo di certificato va… - Nuotomania : DA - annabelladellac : Maxi schermi per la finale di Euro 2020 e rischio contagi. A Genova Palazzo Tursi va verso l’obbligo di certificato… - sportli26181512 : Atletica, Europei U23: Sibilio, oro e record nei 400 ostacoli: Ottime notizie per l'Italia in vista delle Olimpiadi… -