Dalla gogna mediatica all’archiviazione: Lara Comi non ricevette finanziamenti illeciti (Di sabato 10 luglio 2021) Cade completamente il primo capo d’accusa nei confronti di Lara Comi, nel 2019 travolta da uno scandalo giudiziario che le costò la carriera e un certo periodo ai domiciliari. Il gip di Milano ha disposto l’archiviazione dell’accusa di finanziamento illecito, costruita sulle parcelle di una consulenza che l’ex europarlamentare azzurra svolse per un imprenditore. Comi resta ancora sotto inchiesta per corruzione e truffa al Parlamento europeo, una sorta di rimborsopoli in salsa Ue. Il proscioglimento dall’accusa di finanziamento illecito, però, rappresenta un passaggio importante, anche alla luce del ruolo che ebbe nel meccanismo di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Cade completamente il primo capo d’accusa nei confronti di, nel 2019 travolta da uno scandalo giudiziario che le costò la carriera e un certo periodo ai domiciliari. Il gip di Milano ha disposto l’archiviazione dell’accusa di finanziamento illecito, costruita sulle parcelle di una consulenza che l’ex europarlamentare azzurra svolse per un imprenditore.resta ancora sotto inchiesta per corruzione e truffa al Parlamento europeo, una sorta di rimborsopoli in salsa Ue. Il proscioglimento dall’accusa di finanziamento illecito, però, rappresenta un passaggio importante, anche alla luce del ruolo che ebbe nel meccanismo di ...

