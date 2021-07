Covid - 19: la variante Delta diventa la più diffusa in Lombardia. L'appello: 'Giovani, fate il vaccino' (Di sabato 10 luglio 2021) I dati confermano che la variante Delta (precedentemente conosciuta come 'indiana'), la più contagiosa finora del virus che provoca il Covid - 19, ha preso il sopravvento anche in Lombardia. Nella ... Leggi su leccotoday (Di sabato 10 luglio 2021) I dati confermano che la(precedentemente conosciuta come 'indiana'), la più contagiosa finora del virus che provoca il- 19, ha preso il sopravvento anche in. Nella ...

SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - MediasetTgcom24 : Pfizer è stato adeguato contro la variante Delta: sperimentazione ad agosto #covid - Agenzia_Ansa : Torna il lockdown più stretto a Sydney, in Australia dove la campagna vaccinale procede a rilento e la variante Del… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Allerta internazionale, il Ministero della Salute: la variante delta prevista al 70% ad inizio agosto in Europa… - InterMagazine2 : COVID - Allerta internazionale, il Ministero della Salute: la variante delta prevista al 70% ad inizio agosto in Eu… -