Conor McGregor: quanto guadagna il campione di arti marziali (Di sabato 10 luglio 2021) Curiosità statistiche e patrimonio di più noto. (Stacy Revere/Getty Images)La sconfitta di McGregor contro Dustin Poirier nel gennaio 2021 è stata solo la sua terza gara UFC disputata dal 2016, ma rimane la più grande star delle arti marziali miste. Ha incassato circa $ 22 milioni per l’incontro di Poirier e più di $ 30 milioni per il suo combattimento precedente, un knockout nei confronti di Donald “Cowboy” Cerrone. Secondo la rivista Forbes, si tratta dell’atleta in assoluto più pagato anche nel 2021. POTREBBE INTERESSarti ANCHE –> Pio e Amedeo: quanto guadagnano i ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 luglio 2021) Curiosità statistiche e patrimonio di più noto. (Stacy Revere/Getty Images)La sconfitta dicontro Dustin Poirier nel gennaio 2021 è stata solo la sua terza gara UFC disputata dal 2016, ma rimane la più grande star dellemiste. Ha incassato circa $ 22 milioni per l’incontro di Poirier e più di $ 30 milioni per il suo combattimento precedente, un knockout nei confronti di Donald “Cowboy” Cerrone. Secondo la rivista Forbes, si tratta dell’atleta in assoluto più pagato anche nel 2021. POTREBBE INTERESSANCHE –> Pio e Amedeo:no i ...

Advertising

mma_twister : Dustin Poirier spiega le motivazioni dietro la scelta di non lottare per il titolo.. ha fatto bene? - mma_twister : La nostra marcia di avvicinamento a UFC 264 termina con il protagonista assoluto, la superstar irlandese Conor McGr… - lookatviki : Stasera purtroppo questo qui raddoppia e mette fine alla carriera di Conor McGregor ma vi vedo belli tranquilli - alexdandi : RT @Massimo_Balss: Per chi, come me, segue le MMA da un anno intervistare Alex Dandi è una masterclass eccezionale. Da #PoirierMcGregor3… - cinemavenezia78 : RT @Massimo_Balss: Per chi, come me, segue le MMA da un anno intervistare Alex Dandi è una masterclass eccezionale. Da #PoirierMcGregor3… -

Ultime Notizie dalla rete : Conor McGregor Ufc: McGregor contro Poirier, capitolo terzo Vigilia scoppiettante nel terzo capitolo della rivalità tra Conor McGregor e Dustin Poirier . Il campione irlandese sembra aver ritrovato la grinta che a gennaio sembrava essersi smarrita: non a caso, McGregor si è reso protagonista del cosiddetto trash ...

Un po' di Italia nella notte di McGregor: Amedovski torna sull'ottagono La cornice è da brividi. Ufc 264, T - Mobile Arena di Las Vegas. Nei preliminari della card di stanotte, che si chiuderà con il match tra Dustin Poirier e Conor McGregor, il guerriero italo - macedone Alen Amedovski entrerà nell'ottagono per cercare la prima vittoria nella promotion contro il cinese Hu Yaozong, fighter proveniente dal sanda. Chi è ...

McGregor, dieta e muscoli: così si è preparato alla sfida con Poirier La Gazzetta dello Sport UFC, Conor McGregor vs Dustin Poirier stanotte in tv: data, orario e streaming Data, orario e come vedere in tv e streaming l'incontro ttra Conor McGregor e Dustin Poirier: diretta su Dazn, ora esatta del match ...

McGregor vs Poirier, trash talking e anche un calcio nel faccia a faccia: “camminerai come un cane” [VIDEO] Tutto pronto per il terzo atto del match tra Conor McGregor e Dustin Poirier, che si sfideranno nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio a Las Vegas. Dopo i primi due confronti andati r ...

Vigilia scoppiettante nel terzo capitolo della rivalità trae Dustin Poirier . Il campione irlandese sembra aver ritrovato la grinta che a gennaio sembrava essersi smarrita: non a caso,si è reso protagonista del cosiddetto trash ...La cornice è da brividi. Ufc 264, T - Mobile Arena di Las Vegas. Nei preliminari della card di stanotte, che si chiuderà con il match tra Dustin Poirier e, il guerriero italo - macedone Alen Amedovski entrerà nell'ottagono per cercare la prima vittoria nella promotion contro il cinese Hu Yaozong, fighter proveniente dal sanda. Chi è ...Data, orario e come vedere in tv e streaming l'incontro ttra Conor McGregor e Dustin Poirier: diretta su Dazn, ora esatta del match ...Tutto pronto per il terzo atto del match tra Conor McGregor e Dustin Poirier, che si sfideranno nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio a Las Vegas. Dopo i primi due confronti andati r ...