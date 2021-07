Colapesce e Dimartino in concerto a Marostica il 12 luglio

(Di sabato 10 luglio 2021)– crediti Marco Pettenuzzo – Miroir StudioI due cantautori di “Musica leggerissima” saranno in Piazza Castello. Poi il recupero deldi Francesca Michielin (14) e Gianna Nannini (16– Nuova settimana all’insegna della musica conSummer Festival e i concerti di(lunedì 12) e di Gianna Nanni (venerdì 16) e il recupero della data di Francesca Michielin, rinviata per maltempo (mercoledì 14 ...

Advertising

RollingStoneita : Colapesce e Dimartino live: molto di più di ‘Musica leggerissima’ - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Colapesce e Dimartino live: molto di più di ‘Musica leggerissima’ - matteozanobini : RT @RollingStoneita: Colapesce e Dimartino live: molto di più di ‘Musica leggerissima’ - reilachii : io lo so che il mondo tifa Orietti nazionale, ma 'mille' può solo pulire le scarpe a 'toy boy' di colapesce, dimartino e la signora Vanoni - SanremoAncheNoi : RT @RollingStoneita: Colapesce e Dimartino live: molto di più di ‘Musica leggerissima’ -

Ultime Notizie dalla rete : Colapesce Dimartino

Primo posto percon la loro 'Musica leggerissima'. Non ha vinto il Festival ma è diventato un vero e proprio tormentone per mesi e mesi. Molto bene anche Sangiovanni (di Amici ..., la scaletta Si comincia con Adolescenza nera , per proseguire con Cicale , Rosa e Olindo , il cult Luna araba , Noia mortale , L'ultimo giorno , Raramente , Cuore intero , Ti ...I due cantautori di “Musica leggerissima” saranno in Piazza Castello. Poi il recupero del concerto di Francesca Michielin (14 luglio) e Gianna Nannini (16 ...Quali sono le canzoni 2021 di maggior successo da gennaio a luglio? Ecco la classifica delle prime 100 posizioni: boom Amici e Sanremo ...