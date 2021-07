Calciomercato Inter | il punto sul futuro di Skriniar | de Vrij e Bastoni

Advertising

DiMarzio : #Inter, #Vanheusden sarà ceduto in prestito: #Spezia favorito su Bologna e Genoa - DiMarzio : Il #Genoa conta di chiudere domani - SkySport : Inter, Bellerin il primo nome per la fascia destra. Piace anche #Hateboer #SkyCalciomercato #Inter #Bellerin - angeloinitaly : RT @fcin1908it: CM – Anche Sanchez sulla lista d’addio: “Inter irritata con Alexis. Sondaggio per Vidal” - MilanWorldForum : Coutinho Milan: le news dalla Spagna QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeFoto ... Di certo fa effetto vedere come evidentemente il capitolosia decisamente chiuso, con tanto di ...Coutinho al Milan?/news, possibile derby con l'per il brasilianoMILAN, AURIER L'ALTERNATIVA A DALOT Il Milan sta lavorando in questa sessione di...Il Real per il nuovo corso con Ancelotti va a caccia di rinforzi di primo pelo per l’attacco, dove si punta ad un bomber di livello assoluto come Mbappe o Haaland. Entrambi èerò costano moltissimo: il ...Mauro Icardi e l'Inter è una storia finita: Wanda Nara lo ha ribadito con una foto curiosa, che può nascondere anche un indizio di mercato ...