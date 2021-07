Calciomercato Inter – Ben sei giocatori in uscita! Tutti i nomi | News (Di sabato 10 luglio 2021) Le ultime News sul Calciomercato dell'Inter: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno sfoltire la rosa ed accumulare più soldi possibile Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 luglio 2021) Le ultimesuldell': Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno sfoltire la rosa ed accumulare più soldi possibile

Advertising

DiMarzio : #Inter, #Vanheusden sarà ceduto in prestito: #Spezia favorito su Bologna e Genoa - DiMarzio : Il #Genoa conta di chiudere domani - SkySport : Inter, Bellerin il primo nome per la fascia destra. Piace anche #Hateboer #SkyCalciomercato #Inter #Bellerin - SimoneTogna : Esclusiva Agaoglu, Presidente del Trabzonspor: '#Dalbert tra i candidati, non c'è solo lui'. Il numero uno dei turc… - vivoperlinter : Il punto sul dopo-#Hakimi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, rifiutata l'offerta del Monza: Galliani aveva messo sul piatto 3 milioni per Pirola Commenta per primo Il Monza è pronto a rinnovare con l'Inter il prestito di Pirola, ma Galliani aveva provato ad acquistare il cartellino del difensore per circa tre milioni di euro. Un'offerta che la dirigenza nerazzurra ha rispedito al mittente perché ...

Genoa, arriva Vanheusden dall'Inter: manca solo l'annuncio Il difensore cresciuto nell'Inter passerà ai rossoblù in prestito secco, dopo che l'Inter lo rileverà dallo Standard. A riportarlo è Sky .

Inter, sei giocatori in uscita: due casi agitano Zhang Calciomercato.com Mercato Inter, per il dopo-Hakimi la dirigenza valuta solo due ipotesi Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, i due profili maggiormente graditi all'Inter restano Hector Bellerin dell'Arsenal e Hans Hateboer dell'Atalanta. Il primo piace poiché pare ...

Inter, dopo Hakimi: nerazzurri tra Bellerin e l’idea Hateboer. Il punto PER LA GLORIA – L’Argentina di Lautaro Martinez stanotte (calcio d’inizio alle 2 di domenica ... che a livello di nazionale maggiore manca addirittura dal 1993. (Inter-News) TRAIT D’UNION – Barella e ...

Commenta per primo Il Monza è pronto a rinnovare con l'il prestito di Pirola, ma Galliani aveva provato ad acquistare il cartellino del difensore per circa tre milioni di euro. Un'offerta che la dirigenza nerazzurra ha rispedito al mittente perché ...Il difensore cresciuto nell'passerà ai rossoblù in prestito secco, dopo che l'lo rileverà dallo Standard. A riportarlo è Sky .Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, i due profili maggiormente graditi all'Inter restano Hector Bellerin dell'Arsenal e Hans Hateboer dell'Atalanta. Il primo piace poiché pare ...PER LA GLORIA – L’Argentina di Lautaro Martinez stanotte (calcio d’inizio alle 2 di domenica ... che a livello di nazionale maggiore manca addirittura dal 1993. (Inter-News) TRAIT D’UNION – Barella e ...