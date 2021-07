Cade da 7 metri alle Buche di Nese, 28enne ferita: in ospedale con l’elicottero (Di sabato 10 luglio 2021) I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 10 luglio, dopo le 17, per soccorrere una donna di 28 anni ad Alzano Lombardo. La 28enne è finita in acqua, alle Buche di Nese, dopo essere scivolata dal sentiero per circa 7 metri. I Vigili del fuoco l’hanno immobilizzata ed affidata alle cure dei medici del 118 che sono giunti sul posto con l’elisoccorso, l’ambulanza della Croce Rossa di Alzano e il Soccorso alpino di Gazzaniga. Dopo le prime cure sul posto è stata caricata ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 10 luglio, dopo le 17, per soccorrere una donna di 28 anni ad Alzano Lombardo. Laè finita in acqua,di, dopo essere scivolata dal sentiero per circa 7. I Vigili del fuoco l’hanno immobilizzata ed affidatacure dei medici del 118 che sono giunti sul posto con l’elisoccorso, l’ambulanza della Croce Rossa di Alzano e il Soccorso alpino di Gazzaniga. Dopo le prime cure sul posto è stata caricata ...

