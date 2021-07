Ballando con le stelle 2021 | la bomba | è lui il primo concorrente?

(Di sabato 10 luglio 2021) Sorpresa inattesa per il pubblico dicon le, in attesa della prossima stagione: spunta il nome deldi Milly Carlucci?con le, Fonte foto: Facebook (@conle)Cresce l’attesa e l’entusiasmo da parte dei fan e del pubblico televisivo, che già si prepara alla prossima edizione dicon le, nella stagione, il noto e seguitissimo programma di Milly Carlucci: TPI ha svelato il nome del...

le stelle A quanto pare Milly Carlucci sarebbe già riuscita a garantirsi il primo nome di spicco per la nuova edizione dile stelle: ecco di chi si tratta Pubblicato su 9 ..."Pensavamo 'sarà all'estero', 'farà qualcos'altro' " ha spiegato la conduttrice dile stelle " ma forse non voleva che nessuno sapesse cosa stava per fare". "Nemmeno Stefano Coletta, ...Gan di Ballando con le stelle, sorpresa in attesa della prossima stagione: c'è il nome del primo concorrente di Milly Carlucci?Spunta un nome sensazionale per il cast di 'Ballando con le Stelle', con Milly Carlucci che ha strappato un importante accordo: scopriamo chi è.