Argentina vs Brasile è soprattutto Messi vs Neymar

(Di sabato 10 luglio 2021) Se sette anni (e due giorni) fa la slavina tedesca non si fosse abbattuta sul Minas Gerais radendo al suolo ambizioni ed eradicando sogni, proprio quando il Mundial brasiliano sembrava il pretesto perfetto per riportare a casa una delle rivalità più marcate al mondo tra nazionali, oggi staremmo parlando di una potenziale rivincita. La finale di questa edizione stramba e drammaticamente figlia dei tempi della Copa América, che si giocherà nella notte e metterà di fronte, invece, sarà semplicemente la finale annunciata che non c’è mai stata. Il Maracanã, senza pubblico, scheletro di una moltitudine di assenze, sarà paradossalmente il ...

officialmaz : Abbiamo giocato finali e semifinali con tutte le Grandi: Argentina, Brasile, Francia, Germania, Olanda, Spagna. Ora… - facciacalcio : Ariel Ortega e Ronaldo durante la sfida tra Argentina e Brasile della Copa America del 1999 - PaoliniSte : RT @facciacalcio: Diego Armando Maradona e Falcao durante la sfida tra Argentina e Brasile del Mondiale del 1982 - facciacalcio : Diego Armando Maradona e Falcao durante la sfida tra Argentina e Brasile del Mondiale del 1982 - teo_acm : RT @lUltimoUomo: Stasera c'è una finale di Copa América niente male. -

PRONOSTICI: CHI VINCE LA COPA AMERICA 2021? I pronostici diriguardano la finale di Copa America 2021 : si gioca al mitico Maracanã di Rio de Janeiro, alle ore 2:00 della ...Se sette anni (e due giorni) fa la slavina tedesca non si fosse abbattuta sul Minas Gerais radendo al suolo ambizioni ed eradicando sogni, proprio quando il Mundial brasiliano sembrava il pretesto per ...Definito come il Superclasico de las Américas, lo scontro tra Brasile e Argentina porta con sé ricordi indelebili, soprattutto negli ultimi ...