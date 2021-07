WTA Bastad 2021, i risultati del 9 luglio. La finale sarà tra Olga Govortsova e Nuria Parrizas Diaz (Di venerdì 9 luglio 2021) La semifinali del torneo WTA Bastad di tennis (di categoria WTA 125), ovvero il Nordea Open, in corso sulla terra battuta outdoor svedese, si sono giocate entrambe quest’oggi e così è stata definita la finale, che si giocherà domani. Non ci sono più azzurre in tabellone. La testa di serie numero 1, la svedese Rebecca Peterson esce sconfitta dalla sfida contro la numero 7 del seeding, la bielorussa Olga Govortsova, che si impone con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco, sfruttando sette delle dodici palle break avute e cancellandone tre delle sette concesse. La spagnola Nuria ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) La semifinali del torneo WTAdi tennis (di categoria WTA 125), ovvero il Nordea Open, in corso sulla terra battuta outdoor svedese, si sono giocate entrambe quest’oggi e così è stata definita la, che si giocherà domani. Non ci sono più azzurre in tabellone. La testa di serie numero 1, la svedese Rebecca Peterson esce sconfitta dalla sfida contro la numero 7 del seeding, la bielorussa, che si impone con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco, sfruttando sette delle dodici palle break avute e cancellandone tre delle sette concesse. La spagnola...

