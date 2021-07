Voto Senato, a che pro? I dubbi di Frosini sulle micro riforme (Di venerdì 9 luglio 2021) Il bicameralismo diventa sempre più paritario. Con la riforma costituzionale dell’art. 58, è stato abbassato l’elettorato attivo al Senato, prevedendo cioè che saranno elettori coloro i quali avranno compiuto 18 anni e non più soltanto quelli che ne hanno 25. Come avviene per le elezioni alla Camera dei deputati. Con un’unica differenza non da poco, che ha il sapore della beffa: e cioè, che l’elettorato passivo al Senato rimane riservato soltanto a coloro i quali hanno almeno 40 anni di età. Eppure sarebbe bastato poco: e cioè anziché limitarsi a modificare solo il primo comma dell’art. 58, occorreva fare un piccolo passo in avanti e modificare anche il ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 luglio 2021) Il bicameralismo diventa sempre più paritario. Con la riforma costituzionale dell’art. 58, è stato abbassato l’elettorato attivo al, prevedendo cioè che saranno elettori coloro i quali avranno compiuto 18 anni e non più soltanto quelli che ne hanno 25. Come avviene per le elezioni alla Camera dei deputati. Con un’unica differenza non da poco, che ha il sapore della beffa: e cioè, che l’elettorato passivo alrimane riservato soltanto a coloro i quali hanno almeno 40 anni di età. Eppure sarebbe bastato poco: e cioè anziché limitarsi a modificare solo il primo comma dell’art. 58, occorreva fare un piccolo passo in avanti e modificare anche il ...

you_trend : ?? #BREAKING Voto ai 18enni, al #Senato arriva il sì definitivo alla riforma costituzionale Dalle prossime elezion… - DaniloToninelli : Sì al voto ai 18enni anche per il Senato. Era nel programma del #M5S ed oggi è diventato realtà! Dopo il taglio dei… - simonebaldelli : Anche il Senato ha approvato la proposta di legge costituzionale per dare il diritto di voto ai #diciottenni per il… - GiovanniGiuber1 : RT @simonebaldelli: Anche il Senato ha approvato la proposta di legge costituzionale per dare il diritto di voto ai #diciottenni per il #Se… - IOdonna : Quasi 4 milioni i giovani, tra i 18 e i 24 anni, da ora potranno votare i senatori -