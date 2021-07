Vinci Casa venerdì 09 luglio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di venerdì 9 luglio 2021) Vinci Casa venerdì 09 luglio 2021. L’estrazione di venerdì 09/07/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021)09. L’estrazione di09/07/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live ...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa venerdì 09 luglio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - volereovolare : RT @VaneJuice: Non vinci da 55 anni, arrivi in finale all'Europeo e giochi in casa in uno stadio strapieno con tutte le aspettative del mon… - thatprincesong : RT @VaneJuice: Non vinci da 55 anni, arrivi in finale all'Europeo e giochi in casa in uno stadio strapieno con tutte le aspettative del mon… - VaneJuice : Non vinci da 55 anni, arrivi in finale all'Europeo e giochi in casa in uno stadio strapieno con tutte le aspettativ… - FDM_68 : @londonmule82 @musagete10 Me sa che confondi i periodi,al Chelsea ha vinto li scudetto, con il man tre coppe nello… -