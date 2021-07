Vietri (FdI) : “Amiu danneggia lavoratori non versando sul fondo di previdenza” (Di venerdì 9 luglio 2021) “L’Amiu non versa le quote sul fondo di previdenza complementare e ciò danneggia i lavoratori compromettendone le aspettative pensionistiche. Per questo Fratelli d`Italia ha depositato un’interpellanza urgente al sindaco Melucci per sapere dove sono finite le risorse dei dipendenti non versate sul fondo Previambiente finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari, al quale la maggior parte dei dipendenti Amiu ha aderito. Una vicenda particolarmente grave visto che fonti sindacali stimano un mancato versamento di contributi a scapito dei ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 9 luglio 2021) “L’non versa le quote suldicomplementare e ciòcompromettendone le aspettative pensionistiche. Per questo Fratelli d`Italia ha depositato un’interpellanza urgente al sindaco Melucci per sapere dove sono finite le risorse dei dipendenti non versate sulPreviambiente finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari, al quale la maggior parte dei dipendentiha aderito. Una vicenda particolarmente grave visto che fonti sindacali stimano un mancato versamento di contributi a scapito dei ...

