Vestager vs “il circolo dei 5” dell’auto

(Di venerdì 9 luglio 2021) La Commissione europea ieri ha inflitto una multa da 875 milioni di euro a tre colossi tedeschi. Daimler, Bmw e il gruppo Volkswagen (oltre a Vw anche Audi e Porsche) hanno violato le regole sulla concorrenza con un cartello sullo sviluppo della tecnologia per ridurre le emissioni delle nuove auto diesel. I costruttori – il cosiddetto “dei cinque” – hanno discusso nel quadro di riunioni tecniche lo sviluppo della tecnologia di riduzione catalitica selettiva, che elimina le emissioni nocive di ossido di azoto (Nox) delle auto a motore diesel grazie all’iniezione dell’additivo Adblue. In sostanza, si sono accordati per evitare di farsi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vestager circolo

Il caso riguardava il 'dei cinque', ossia Bmw, Daimler e tre divisioni del gruppo ... La responsabile della Concorrenza Ue Margretheha spiegato che 'le cinque case automobilistiche ...Il caso riguardava il "dei cinque", ossia Bmw, Daimler e tre divisioni del gruppo ... ha sottolineato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe. Secondo l'analisi di Bruxelles, ...L'autorità antitrust Ue ha inflitto una multa da oltre 875 milioni di euro per aver ostacolato lo sviluppo e il pieno utilizzo di tecnologie non inquinanti ...Daimler, Bmw e il gruppo Volkswagen (Volkswagen, Audi e Porsche) hanno infranto le regole europee dell'antitrust formando un cartello per evitare la concorrenza nel settore delle tecnologie per emissi ...