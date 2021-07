UNRAE, 2021 in forte calo per il mercato dei veicoli industriali: in rosso tutte le fasce di peso (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Continua ininterrotta a doppia cifra la pesante caduta del mercato dei veicoli industriali con massa totale a terra fino a 6 tonnellate, che fa registrare -29,2% sul mese di giugno e -35,4% sul primo semestre del 2021 verso il 2019. Sono passati ormai in negativo costante anche i dati del comparto dei medi (tra 6 e 15,99 t) che nel mese di giugno perdono il 30,9% e nel semestre il 5,6% rispetto al 2019. Da segnalare i dati negativi del comparto dei pesanti, che a giugno cala a picco del 34,9% e porta il semestre in territorio negativo, a -0,7%. Sono le stime del mercato dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Continua ininterrotta a doppia cifra la pesante caduta deldeicon massa totale a terra fino a 6 tonnellate, che fa registrare -29,2% sul mese di giugno e -35,4% sul primo semestre delverso il 2019. Sono passati ormai in negativo costante anche i dati del comparto dei medi (tra 6 e 15,99 t) che nel mese di giugno perdono il 30,9% e nel semestre il 5,6% rispetto al 2019. Da segnalare i dati negativi del comparto dei pesanti, che a giugno cala a picco del 34,9% e porta il semestre in territorio negativo, a -0,7%. Sono le stime deldei ...

