Temporale e tromba d'aria, disastro a Lurano: "Macerie ancora in strada, danni per un milione" (Di venerdì 9 luglio 2021) Quello che sembrava essere uno dei classici temporali estivi, nel tardo pomeriggio di giovedì 8 luglio si è trasformato in un incubo per Lurano e i luranesi: il cielo cupo, il vento fortissimo accompagnato da pioggia e grandine. Poi all'improvviso una tromba d'aria che ha spazzato via non solo gli alberi ma anche tegole, lamiere e detriti che dagli edifici si sono riversati in strada. Una furia impressionante che ha causato danni anche ingenti. L'area del mercato completamente distrutta, con la copertura in legno e lamiere che non ha retto ed è collassata: il centro Scaravaggi, tra l'altro, avrebbe dovuto ...

