Sonia Bruganelli | Nuovo Programma Mediaset? Ecco l’indiscrezione!

(Di venerdì 9 luglio 2021)è la moglie di Paolo Bonolis e la nuova opinionista della futura edizione del Grande Fratello Vip 6. La moglie del conduttore di Ciao Darwin starebbe però lavorando già a un’altra trasmissione, per il momento top secret.tutti i dettagli! Il futuro lavorativo diè targatoe siamo sicuri che sarà lei la nuova protagonista della rete del Biscione. La moglie di Paolo Bonolis, come annunciato nelle scorse settimane, sarà infatti insieme ad Adriana Volpe la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip ...

Advertising

zazoomblog : Sonia Bruganelli la confessione su Paolo Bonolis: “Devo dirgli grazie” - #Sonia #Bruganelli #confessione #Paolo… - zazoomblog : Sonia Bruganelli la confessione su Paolo Bonolis: “Devo dirgli grazie” - #Sonia #Bruganelli #confessione #Paolo - trashtvstellare : Sonia Bruganelli a lavoro con Mediaset per una nuova trasmissione? Ecco di cosa si tratterebbe #soniabruganelli… - ReTwitStorm_ita : “#Qualcuno lo ha #Scoperto”. #Sonia #Bruganelli, #Dietro le #Quinte #Mediaset si parla della moglie di Bonolis… - enrick81 : @CIAfra73 @AgoCannella @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @OltreTv @misterf_tweets @BALDINIPAOLA… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini ha scelto come opinionisti ufficiali, moglie di Paolo Bonolis e l'ex concorrente Adriana Volpe . Leggi anche __> Stefania Orlando "umiliata" dalla prossima ...è la moglie di Paolo Bonolis ma è anche una manager molto conosciuta nell'ambito televisivo e nel mondo dello spettacolo. Fino ad ora sembra chesia rimasta comunque dietro le ...Confermata la data d'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality molto seguito con Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe, ex gieffina, e Sonia Bruganelli, moglie del condut ...Sonia Bruganelli in una recente intervista a “Nuovo” ha raccontato della sua brillante carriera e di come ha influito nel suo lavoro essere la ...