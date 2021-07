Sarri su Luis Alberto: «Aspetto che parli con me. Deve spiegarci perchè non si è presentato» (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione: le sue parole su Luis Alberto Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Le sue parole sul caso Luis Alberto. Luis Alberto – «Non ha risposto ad una convocazione, è un problema dal punto di vista societario. Dal punto di vista morale, Deve parlare con me e coi compagni: se ci convince, sarà tutto a posto, se no dovrà chiederci scusa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizioha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione: le sue parole suMaurizio, nuovo tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Le sue parole sul caso– «Non ha risposto ad una convocazione, è un problema dal punto di vista societario. Dal punto di vista morale,parlare con me e coi compagni: se ci convince, sarà tutto a posto, se no dovrà chiederci scusa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Luis Alberto? Non ha risposto ad una convocazione, è un problema societario. Dal punto di vista morale st… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Luis Alberto è un calciatore che deve esprimere le sue qualità negli ultimi metri di campo, lo vedo più i… - andreagiorgiSsl : @marcomempi Gli ha chiesto “vedo sui social che sono d’accordo con lei sulla vicenda Luis Alberto?!” Sarri: “vedo c… - csch78 : RT @OfficialSSLazio: #Sarri ?? 'Luis Alberto? Non ha risposto ad una convocazione, è un problema societario. Dal punto di vista morale sto a… - gilnar76 : Sarri in conferenza: 'Sono contento che la gente mi ha voluto qui! Luis Alberto come Hamsik nel mio #Napoli!'… -