Sanità, open day prevenzione nei: Ascalesi preso d’assalto (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oltre cinquecento visite, e persone assiepate ovunque dalle 8 di mattina davanti all’Ascalesi per l’open day gratuito e senza prenotazione dei nei. Iniziativa promossa dall’Istituto dei tumori di Napoli ‘Pascale’ all’interno della campagna di prevenzione iniziata dieci giorni fa con le visite ginecologiche e che proseguirà con gli screening della mammella, psa e colon retto. In campo tutta l’equipe dermatologica del Pascale, diretta da Paolo Ascierto, e a fare le visite stamattina c’era anche lo stesso professore. Un successo in termini di partecipazione – si legge nella nota – ma anche e soprattutto sul ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oltre cinquecento visite, e persone assiepate ovunque dalle 8 di mattina davanti all’per l’day gratuito e senza prenotazione dei nei. Iniziativa promossa dall’Istituto dei tumori di Napoli ‘Pascale’ all’interno della campagna diiniziata dieci giorni fa con le visite ginecologiche e che proseguirà con gli screening della mammella, psa e colon retto. In campo tutta l’equipe dermatologica del Pascale, diretta da Paolo Ascierto, e a fare le visite stamattina c’era anche lo stesso professore. Un successo in termini di partecipazione – si legge nella nota – ma anche e soprattutto sul ...

