Riforme | l' Unione studenti | non ci basta mettere x | vogliamo partecipare ed essere ascoltati

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Bene" alla definitiva approvazione della riforma costituzionale che modifica il diritto di voto per il Senato estendendolo anche ai ragazzi di 18 anni. "Ma vivere in un paese democratico non è solo avere l'opportunità di mettere una x. Significa partecipazione reale alle scelte politiche del Paese; essere parte determinante ed ascoltata. Cosa che non avviene in Italia". Ne parla con l'Adnronos Luca Redolfi, dell'Unione studenti ed aggiunge: "Noi siamo anche a favore del voto ai sedicenni, ma in una scuola diversa che fornisca gli strumenti, stimoli le capacità critiche dei giovani nell'analisi ...

