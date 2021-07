Puglia, resta chiuso fuori casa ma non rinuncia ad entrare. Muore dissanguato (Di venerdì 9 luglio 2021) Dramma ad Ostuni dove un 54enne ha perso la vita. La morte dell’uomo è stata causata da una banale dimenticanza: aveva infatti perso le chiavi di casa propria. Ha dimenticato le chiavi di casa ma non poteva immaginare che questa semplice dimenticanza gli sarebbe costata la morte: è successo ad Ostuni in Puglia dove un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 luglio 2021) Dramma ad Ostuni dove un 54enne ha perso la vita. La morte dell’uomo è stata causata da una banale dimenticanza: aveva infatti perso le chiavi dipropria. Ha dimenticato le chiavi dima non poteva immaginare che questa semplice dimenticanza gli sarebbe costata la morte: è successo ad Ostuni indove un L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

italy_festivals : RT @visitmartina: E' partita l'estate martinese ricca di: musica ?? arte ?? teatro ?? moda e danza?? Vivi l'estate culturale nella città e rest… - visitmartina : E' partita l'estate martinese ricca di: musica ?? arte ?? teatro ?? moda e danza?? Vivi l'estate culturale nella città… - PugliaStream : Puglia, dosi a studenti dal 23 agosto Lopalco: «La Dad resta se necessaria» - kiyoomiyao : +puglia dove un bimbo si fa in bici mezzo lungomare per dire a tale bimba olivia che resta lì per sempre (dopo aver… - Borderline_24 : #Putignano, l'#Ospedale torna all’attività no #Covid: resta attiva la Terapia intensiva -