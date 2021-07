Omofobia | Romano Pd | ' Ddl Zan rende Paese più civile'

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Il progetto Zan è una legge di impianto europeo, cherebbe il nostropiùe tollerante e che si limita ad estendere alle persone con disabilità, alle donne e alle persone Lgbt le tutele già previste dalla legge Mancino contro i cosiddetti crimini d'odio". Lo dice Andrea, deputato Pd, in una intervista sul 'Riformista'. "Come già accaduto alla Camera, al Senato ogni partito sarà chiamato alle proprie responsabilità. Senza perdere di vista le legittime preoccupazioni manifestate in buona fede da alcune associazioni e alcuni studiosi: a queste preoccupazioni -diverse dagli ...

Al congressodello scorso fine settimana hanno mostrato interesse il segretario di Stato ... per un'omelia in cui difendeva il matrimonio tra uomo e donna, è stato accusato di. Se anche ...... il giovaneche investì e uccise due 16enni la notte del 21 dicembre 2019 in Corso Francia, ... Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente. Gasparri (FI), Zan vuole ...Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Il progetto Zan è una legge di impianto europeo, che renderebbe il nostro Paese più civile e tollerante e che si limita ad estendere alle persone con disabilità, alle donne ...Il professore: "I reati devono essere sempre definiti: qui non lo sono. Così si rischia che per un'omelia si venga accusati di omofobia" ...