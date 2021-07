Nuovo picco nel Regno Unito a due giorni dalla finale di Wembley: 35.700 casi in 24 ore, +50% in una settimana (Di venerdì 9 luglio 2021) A 48 ore dalla finale di Euro 2020 a Wembley, i nuovi contagi da Coronavirus nel Regno Unito continuano a registrare un forte incremento giornaliero. Stando ai dati diffusi dal governo britannico, nelle ultime 24 ore si contano 35.707 nuovi positivi a fronte di un numero di tamponi superiore a 1,1 milioni. Si tratta del numero più alto registrato dalla seconda metà di gennaio a oggi. La quasi totalità dei nuovi contagi (il 99%) è da annoverare alla cosiddetta variante Delta importata dall’India. Dunque è possibile affermare con certezza che è solo grazie agli effetti della campagna ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) A 48 oredi Euro 2020 a, i nuovi contagi da Coronavirus nelcontinuano a registrare un forte incremento giornaliero. Stando ai dati diffusi dal governo britannico, nelle ultime 24 ore si contano 35.707 nuovi positivi a fronte di un numero di tamponi superiore a 1,1 milioni. Si tratta del numero più alto registratoseconda metà di gennaio a oggi. La quasi totalità dei nuovi contagi (il 99%) è da annoverare alla cosiddetta variante Delta importata dall’India. Dunque è possibile affermare con certezza che è solo grazie agli effetti della campagna ...

