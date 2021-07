Nettuno | risveglio da incubo | famiglia intossicata | in corso le indagini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 luglio 2021) Occhi, gola infiammata ed un odore irrespirabile in casa, così si è risvegliata questa mattina un’interadi. Padre, madre e i due bambini avevano tutti gli stessi sintomi, non si esclude l’ipotesi che le sostanze velenose provengano da un’azienda. Sul posto per gli accertamenti -tuttora in- una pattuglia della Polizia Locale died i sanitari del 118. Laè stata fatta allontanare finchè la situazione non si sarà normalizzata. Leggi anche:, lotta allo spaccio: nei guai 2 cittadini tunisini su Il Corriere della Città.