Love is in the Air, anticipazioni dal 12 al 16 luglio: Serkan fa la sua scelta tra Eda e Selin (Di venerdì 9 luglio 2021) Scopriamo le anticipazioni di Love is in the Air e le trame delle prossime puntate in onda dal 12 luglio al 16 luglio 2021. Serkan, combattuto tra i sentimenti per Eda e Selin, farà una scelta inaspettata! Leggi anche: Love is in the Air come finisce? Eda e Serkan avranno una figlia ma… FOTO e anticipazioni... Leggi su donnapop (Di venerdì 9 luglio 2021) Scopriamo lediis in the Air e le trame delle prossime puntate in onda dal 12al 162021., combattuto tra i sentimenti per Eda e, farà unainaspettata! Leggi anche:is in the Air come finisce? Eda eavranno una figlia ma… FOTO e...

I programmi in tv oggi, 9 luglio 2021: omaggio a Raffaella Carrà e film ...45 - TUTTI ALL' ARREMBAGGIO! ONE PIECE - RISVEGLIO DOPO 500 ANNI 21:15 - MADRE! La 5 18:10 - UNA MAMMA PER AMICA III - RECITA CON FINALE A SORPRESA 19:10 - LOVE IS IN THE AIR 20:10 - MR WRONG - ...

Love is in the Air Anticipazioni 9 luglio 2021: Eda spiazza Selin, "Io e Serkan ci sposiamo!" ComingSoon.it

