LIVE Djokovic-Shapovalov 7-6 7-5, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il serbo porta a casa nel secondo set (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Djokovic! Il set si chiude con la protesta di Shapovalov per un palla che ha pizzicato la riga ma con la chiamata arrivata in ritardo ma l’arbitro è irreprensibile. 40-15 Shapovalov profondo, Djokovic prova il contropiede ma sbaglia. 40-0 Servizio vincente di Djokovic. 30-0 Serve and volley in contropiede di Djokovic. 15-0 Bravo Djokovic ad attaccare con lo slice, il passante di Shapovalov in corridoio. 6-5 BREAK Djokovic. Primo doppio fallo del set del ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5! Il set si chiude con la protesta diper un palla che ha pizzicato la riga ma con la chiamata arrivata in ritardo ma l’arbitro è irreprensibile. 40-15profondo,prova il contropiede ma sbaglia. 40-0 Servizio vincente di. 30-0 Serve and volley in contropiede di. 15-0 Bravoad attaccare con lo slice, il passante diin corridoio. 6-5 BREAK. Primo doppio fallo del set del ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Djokovic-Shapovalov 4-5 Wimbledon 2021 in DIRETTA: il canadese al servizio per il set - #Djokovic-Shapovalov… - _yayus : RT @SkySport: Wimbledon, Djokovic-Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale ? #DjokovicShapovalov Su Sky Sport Uno, Sky Sport Ten… - andreastoolbox : Wimbledon, Djokovic Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale | Sky Sport - NaniChampion : RT @SkySport: Wimbledon, Djokovic-Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale ? #DjokovicShapovalov Su Sky Sport Uno, Sky Sport Ten… - MarcoFinizio74 : Berrettini batte Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 e vola in finale a Wimbledon contro uno tra Djokovic e Shapovalov… -