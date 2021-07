L'accusa all'Inghilterra: "Perché la finale è preparata..." (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo gli episodi controversi di Inghilterra-Danimarca scoppia la polemica anche nella trasmissione spagnola El Chiringuito Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo gli episodi controversi di-Danimarca scoppia la polemica anche nella trasmissione spagnola El Chiringuito

Advertising

bacamu67 : RT @Lella2021: Una domanda ai sostenitori del ddl Zan: se 2 amiche(1 lesbica e l'altra etero)escono a cena e dopo,durante una passeggiata v… - cgcronos : RT @Lella2021: Una domanda ai sostenitori del ddl Zan: se 2 amiche(1 lesbica e l'altra etero)escono a cena e dopo,durante una passeggiata v… - Mario65155163 : @gnaafamos Ma l'assoluzione di Alemanno per non essere corrotto, non è equiparabile all'accusa per 'traffico di inf… - GaviniGiovanni : @tagesschau tagesschau: Il politico e il suo editore continuano ad opporsi all'accusa che il libro del candidato de… - Lella2021 : Una domanda ai sostenitori del ddl Zan: se 2 amiche(1 lesbica e l'altra etero)escono a cena e dopo,durante una pass… -