Italia-Inghilterra, gli Azzurri in ginocchio e le formazioni. E il rigore diventa un caso (Di venerdì 9 luglio 2021) La finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra si giocherà a Wembley domenica 11 luglio e per gli Azzurri è già partito il toto-formazione. Oggi è infatti l'ultimo giorno di allenamento a Coverciano per la Nazionale, che domani partirà per Londra. E tiene banco la scelta degli undici uomini che scenderanno in campo al momento del fischio di inizio. E che si inginocchieranno come è successo in occasione di Italia-Belgio, visto che i Leoni, insieme al Galles sono state tra le prime rappresentanti a scegliere di seguire la pratica del taking the knee contro il razzismo e per solidarietà a Black Lives Matters. Intanto, dopo ...

