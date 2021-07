Advertising

Agenzia_Ansa : 'La variante Delta è in crescita, occorre rispettare le misure'. E' quanto si legge nella bozza dell'Iss che sarà p… - Radio1Rai : ??#ISS Variante #Delta in crescita in Italia. È indispensabile completare ciclo vaccinale, eseguire tracciamento e r… - Agenzia_Ansa : Il tasso positività è al 0,7%. Scendono i ricoveri e le terapie intensive #ANSA - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Iss “Crescita della variante Delta è un dato atteso” - - CorriereCitta : Iss “Crescita della variante Delta è un dato atteso” -

Ultime Notizie dalla rete : Iss Crescita

I nanche l'incidenza settimanale dei casi che risale a 11 casi per 100 mila abitanti ... ma risale l'incidenza Per quanto riguarda il nuovo report settimanale dell'- Ministero della ...Il monitoraggiodel 9 luglio: indice Rt oggi inLa bozza certifica il calo dei ricoveri e la discesa del numero di persone in terapia intensiva. Secondo la bozza del monitoraggio ...La variante Delta del covid in Italia "cresce, dal 5,2% di maggio al 27,7% di giugno". Così il presidente dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa ...In crescita anche l’incidenza settimanale dei casi che risale a 11 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 9 della settimana precedente Contagi in calo in Calabria, ma risale l’incidenza Per quanto ...