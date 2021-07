Il Paradiso delle Signore oggi 9 Luglio: Roberta è combattuta (Di venerdì 9 luglio 2021) Trama dell’episodio di oggi 9 Luglio 2021 de “Il Paradiso delle Signore”: La verità di Clelia ferisce Luciano, Roberta deve chiarezza, Salvatore sotto shock Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore” di oggi 9 Luglio: Luciano, dopo aver capito di essere stato ingannato, incalza Clelia che confessa la verità sul prestito per l’operazione di Federico. Marcello si dichiara a Roberta, mentre Federico capisce di esserne ancora innamorato, ma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 luglio 2021) Trama dell’episodio di2021 de “Il”: La verità di Clelia ferisce Luciano,deve chiarezza, Salvatore sotto shock Nella puntata de “Il” di: Luciano, dopo aver capito di essere stato ingannato, incalza Clelia che confessa la verità sul prestito per l’operazione di Federico. Marcello si dichiara a, mentre Federico capisce di esserne ancora innamorato, ma Articolo completo: dal blog SoloDonna

