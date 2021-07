Haiti, un commando di 26 colombiani e due americani ha ucciso il presidente Moïse (Di venerdì 9 luglio 2021) La polizia di Haiti ha accusato un commando di 28 persone composto da 26 colombiani e due Haitiano-statunitensi dell’omicidio del presidente Jovenel Moïse. Fra questi, tre sono stati uccisi nel corso delle operazioni di indagine e 17 sono stati arrestati. Gli altri otto sono attualmente latitanti. Il comandante della polizia Leon Charles ha precisato che gli arrestati sono ritenuti gli esecutori dell’omicidio, senza specificare movente e mandanti dell’attentato. Ieri erano stati arrestati due componenti del commando, mentre il primo rapporto della polizia sull’omicidio ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) La polizia diha accusato undi 28 persone composto da 26e dueano-statunitensi dell’omicidio delJovenel. Fra questi, tre sono stati uccisi nel corso delle operazioni di indagine e 17 sono stati arrestati. Gli altri otto sono attualmente latitanti. Il comandante della polizia Leon Charles ha precisato che gli arrestati sono ritenuti gli esecutori dell’omicidio, senza specificare movente e mandanti dell’attentato. Ieri erano stati arrestati due componenti del, mentre il primo rapporto della polizia sull’omicidio ...

Advertising

petergomezblog : Haiti, il presidente Jovenel Moïse assassinato: ucciso a casa da un commando di “elementi stranieri” - kudablog : RT @ROBZIK: 26 colombiani e due americani nel commando che ha assassinato il presidente di #Haiti #JovenelMoise. Two South Florida men, 26… - ROBZIK : 26 colombiani e due americani nel commando che ha assassinato il presidente di #Haiti #JovenelMoise. Two South Flo… - ItalianPolitics : Si vanno chiarendo i contorni dell’assassinio del pres. di Haiti Moïse: arrestati almeno 15 “mercenari” colombiani… - GerriLiu5 : RT @Corriere: Haiti, il presidente Jovenel Moise ucciso in casa da un commando «Arrestati i presunti ... -