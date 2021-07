Grillo al servizio di Draghi detta la linea sulla giustizia. Ulteriore spaccatura con Conte (Di venerdì 9 luglio 2021) Sarebbe stato Beppe Grillo a spingere i ministri M5S a votare sì alla riforma della giustizia della Guardasigilli Marta Cartabia, quella che di fatto stravolge la legge Bonafede. A raccontarlo il Fattoquotidiano.it, che cita fonti di primo piano del Movimento. Nella ricostruzione viene riportato che a muovere il garante sarebbe stato lo stesso premier, Mario Draghi, che lo aveva contattato in giornata. Il M5S era orientato ad astenersi, poi Draghi ha chiamato Grillo Fino a poco prima del Consiglio dei ministri delle 17, il Movimento era orientato ad astenersi. Questa era stata l’indicazione dei Direttivi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Sarebbe stato Beppea spingere i ministri M5S a votare sì alla riforma delladella Guardasigilli Marta Cartabia, quella che di fatto stravolge la legge Bonafede. A raccontarlo il Fattoquotidiano.it, che cita fonti di primo piano del Movimento. Nella ricostruzione viene riportato che a muovere il garante sarebbe stato lo stesso premier, Mario, che lo aveva contattato in giornata. Il M5S era orientato ad astenersi, poiha chiamatoFino a poco prima del Consiglio dei ministri delle 17, il Movimento era orientato ad astenersi. Questa era stata l’indicazione dei Direttivi ...

