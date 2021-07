Funerali Raffaella Carrà in diretta su Rai Uno, il parroco la ricorda celebrandola: “Non se n’è andata, si è solo spostata un po’ più in là” (Di venerdì 9 luglio 2021) I Funerali di Raffaella Carrà in diretta su Rai Uno hanno paralizzato un paese intero che ha pranzato con l’omelia in sottofondo. Una bara semplicissima, nessun canto in chiesa, pochi discorsi: tutte le direttive date dalla cantante sul letto di morte sono state rispettate. I Funerali si sono tenuti presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio a Roma e dopo la cremazione l’urna farà tappa a San Giovanni Rotondo per poi andare all’Argentario, in Toscana, dove Raffaella passava le vacanze estive nella sua seconda casa. A svolgere la messa è stato Padre Francesco ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 luglio 2021) Idiinsu Rai Uno hanno paralizzato un paese intero che ha pranzato con l’omelia in sottofondo. Una bara semplicissima, nessun canto in chiesa, pochi discorsi: tutte le direttive date dalla cantante sul letto di morte sono state rispettate. Isi sono tenuti presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio a Roma e dopo la cremazione l’urna farà tappa a San Giovanni Rotondo per poi andare all’Argentario, in Toscana, dovepassava le vacanze estive nella sua seconda casa. A svolgere la messa è stato Padre Francesco ...

Raiofficialnews : In diretta dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, i funerali di Raffaella Carrà, su @RaiUno e #RaiPlay, a cura… - Agenzia_Ansa : 'Il dolore è tanto, la retorica sarebbe una facile scappatoia, ma Raffaella ci salverà dalla retorica, lei è stata… - RaiNews : 'Chissà se gli artisti sanno quanto bene fanno alle vite che toccano', ha detto in apertura della cerimonia, fra Si… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: 'La sua morte un fuori programma inaspettato e doloroso' Raffaella non è scomparsa per sempre, si è solo spostata un p… - Luca190499 : RT @amaricord: Non posso credere che stiamo guardando i funerali di Raffaella Carrà -