Dobbiamo fare ancora attenzione a QAnon (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: Rick Loomis/Getty Images)Che fine ha fatto QAnon? La teoria complottista, secondo cui gran parte della classe dirigente americana fa parte di una setta di pedofili satanisti contro cui l’ex presidente Donald Trump starebbe combattendo una battaglia segreta in nome nel bene, non è più così presente sui social come nei mesi scorsi. È però ancora presto per decretarne la fine, secondo gli esperti, anche se Q non si fa più sentire dal dicembre 2020. Molti account e gruppi erano stati banditi sui principali social l’anno scorso prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ma questa repressione potrebbe essere arrivata però troppo tardi. Le idee ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: Rick Loomis/Getty Images)Che fine ha fatto? La teoria complottista, secondo cui gran parte della classe dirigente americana fa parte di una setta di pedofili satanisti contro cui l’ex presidente Donald Trump starebbe combattendo una battaglia segreta in nome nel bene, non è più così presente sui social come nei mesi scorsi. È peròpresto per decretarne la fine, secondo gli esperti, anche se Q non si fa più sentire dal dicembre 2020. Molti account e gruppi erano stati banditi sui principali social l’anno scorso prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ma questa repressione potrebbe essere arrivata però troppo tardi. Le idee ...

Advertising

GIConfindustria : Cosa vogliamo leggere nei libri quando racconteranno la storia che abbiamo vissuto? Cosa possiamo fare perché si re… - rubio_chef : Se neanche mostrandovi i video ammettete di supportare un popolo incapace di provare la minima empatia per i nativi… - triomedusa : Tristezza e Raffaella Carrà non possono stare insieme nella stessa frase. Purtroppo, solo per oggi, dobbiamo fare u… - AlbanoNicola : RT @queequeg1901: La #quartadose è necessaria? Lol,no Ci riporterà alla normalità? Lol,no Ce la dobbiamo fare lo stesso? Lol,si - BologniniS : RT @coraggio_italia: ??@LuigiBrugnaro: 'Dobbiamo costruire lavoro e dignità, attraverso scelte coraggiose. Chi è in difficoltà va aiutato, m… -