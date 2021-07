Di Lorenzo re delle statistiche agli Europei: i campi in cui eccelle (Di sabato 10 luglio 2021) Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e della Nazionale, sta disputando un grande Europeo. Era partito come riserva di Alessandro Florenzi, ma dopo l'infortunio dell'ex-Roma il numero 2 dell'Italia si è preso i gradi da titolare della fascia destra. Ci sono alcuni dati che certificano il grande torneo disputato finora da Di Lorenzo (pubblicati su Twitter da Squawka). Il terzino è il primo italiano per duelli aerei vinti (11) e per tackle effettuati (15, solo Zin?enko con 16 lo precede), mentre è secondo solamente a Jorginho per falli subiti (12, contro i 15 del centrocampista del Chelsea). Most tackles made by #ITA players in ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 luglio 2021) Giovanni Di, terzino del Napoli e della Nazionale, sta disputando un grande Europeo. Era partito come riserva di Alessandro Florenzi, ma dopo l'infortunio dell'ex-Roma il numero 2 dell'Italia si è preso i gradi da titolare della fascia destra. Ci sono alcuni dati che certificano il grande torneo disputato finora da Di(pubblicati su Twitter da Squawka). Il terzino è il primo italiano per duelli aerei vinti (11) e per tackle effettuati (15, solo Zin?enko con 16 lo precede), mentre è secondo solamente a Jorginho per falli subiti (12, contro i 15 del centrosta del Chelsea). Most tackles made by #ITA players in ...

