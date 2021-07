Covid oggi Abruzzo, 32 contagi: bollettino 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 32 (di età compresa tra 6 e 77 anni) i nuovi contagi da coronavirus registrati in Abruzzo oggi, 9 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Sono 71.685 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 906 (-13 rispetto a ieri). 26 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 32 (di età compresa tra 6 e 77 anni) i nuovida coronavirus registrati in, 92021, secondo i dati deldella regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Sono 71.685 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 906 (-13 rispetto a ieri). 26 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ...

