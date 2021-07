Covid, Giani: 79 casi in Toscana, oggi 9 luglio. Livello sempre alto (Di venerdì 9 luglio 2021) In Toscana sono 79 i nuovi casi di Coronavirus, oggi 9 luglio 2021, su 10.289 test. Lo scrive il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando in un post su Facebook. I contagi risultano in frenata rispetto a ieri, anche se si attestano su un Livello superiore rispetto a venerdì della scorsa settimana (56 positivi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Insono 79 i nuovidi Coronavirus,2021, su 10.289 test. Lo scrive il presidente della Regione, Eugenio, anticipando in un post su Facebook. I contagi risultano in frenata rispetto a ieri, anche se si attestano su unsuperiore rispetto a venerdì della scorsa settimana (56 positivi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani Covid oggi Toscana, 79 contagi: bollettino 9 luglio Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (1,9% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.290.559.

Covid, Giani: in Toscana 79 casi e 10.289 test La Repubblica Firenze.it Covid Toscana 9 luglio: 79 contagi I contagi risultano in frenata rispetto a ieri, anche se si attestano su un livello superiore rispetto a venerdì della scorsa settimana ...

Coronavirus Toscana, Giani: 79 nuovi casi, tasso positività allo 0,77% I nuovi casi registrati in Toscana sono 79 su 10.289 test di cui 5.164 tamponi molecolari e 5.125 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (1,9% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio ...

