Compagnia Egribiancodanza | a Moncalieri “Lo spazio dell’anima”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio 2021 alle ore 18 e Lunedì 12 luglio alle ore 11 ritorna lanell’ambito della programmazione IPUNTIDANZA 2020/2021, con un appuntamento a ingresso gratuito (è consigliata la prenotazione) al Castello di, nel Giardino delle Rose, con lo spettacolo “LO”, con la coreografia di Raphael Bianco. Questa performance è un percorso inteso non solo come percorso fisico ma esistenziale, un’ulteriore prospettiva e percezione degli spazi. Uno spettacolo multidisciplinare, permeato di contemporaneità nel segno dell’ibridazione dei linguaggi, ...

FONDAZIONE EGRI per la DANZA diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco DANZA ESTATE " I PUNTI DANZA 2020 - 2021 GRAN GALA DELLA DANZA/ C.ie Twain Giovedì 8 luglio 2021 ore 21 Piazza Martiri Partigiani " Vigliano Biellese La programmazione Danza Estate dei Punti Danza 2020/21 inserita all'interno della ...Elemento cardine dello spettacolo, la partecipazione della, che da sempre è stata in prima linea nel promuovere questa grande festa, anche con l'obbiettivo di riunire le ...Continua il grande successo degli spettacoli dell’Estate culturale del Cntro Eventi il Maggiore che, dopo quasi un anno di chiusura, è pronto a “riaprirsi alla vita” e riaccendere i riflettori sul meg ...CUNEO CRONACA - La Giornata Mondiale della Danza decretata dall’Unesco, viene celebrata in tutto il mondo il 29 aprile, per richiamare l’attenzione su quella fondamentale disciplina e arte che è la DA ...