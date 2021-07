Carceri: Renzi, 'caos colpa Basentini amico Speranza e premiato da M5S per Tempa rossa' (2) (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - "Federica Guidi -ha poi aggiunto l'ex premier riferendosi a quell'inchiesta che portò alle dimissioni dell'allora ministra dello Sviluppo economico- è stata massacrata sul piano umano per una schifezza di intercettazioni che vergognosamente dei giornalisti hanno pubblicato e un pm in modo squallido ha fatto girare. Casualmente quell'ufficio della Procura era di quel Basentini che poi è diventato capo del Dap e poi da capo del Dap abbiamo visto quello che è successo nelle Carceri italiane. Basentini, un uomo molto legato anche a Roberto Speranza, è il responsabile del caos Dap". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - "Federica Guidi -ha poi aggiunto l'ex premier riferendosi a quell'inchiesta che portò alle dimissioni dell'allora ministra dello Sviluppo economico- è stata massacrata sul piano umano per una schifezza di intercettazioni che vergognosamente dei giornalisti hanno pubblicato e un pm in modo squallido ha fatto girare. Casualmente quell'ufficio della Procura era di quelche poi è diventato capo del Dap e poi da capo del Dap abbiamo visto quello che è successo nelleitaliane., un uomo molto legato anche a Roberto, è il responsabile delDap".

Advertising

TV7Benevento : Carceri: Renzi, 'caos colpa Basentini amico Speranza e premiato da M5S per Tempa rossa' (2)... - TV7Benevento : Carceri: Renzi, 'caos colpa Basentini amico Speranza e premiato da M5S per Tempa rossa'... - MostroJoe : @Moonlightshad1 Beh ma Renzi non può lamentarsi delle violenze nelle carceri, altrimenti i suoi padroni sauditi lo… - rotre54 : #Cartabia alla #Giustizia da brividi. Con la scusa di #SantaMariaCapuaVetere preparatevi a vedere tutti assolti e… - Radfem_Italia : RT @LuisaMaesano: @M5S_Europa @ChiaraGemmaM5S #DdlZan deve essere modificato: l'identità di genere rende le donne inermi di fronte a indivi… -