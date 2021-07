Bridgerton | lutto per la scrittrice Julia Quinn | ha perso papà e sorella

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 luglio 2021) Una doppia tragedia ha colpito, autrice dei romanzi best seller, dai quali è nata l’omonima serie di successo di Netflix. LahailStephen Lewis Cotler e laViolet Charles in un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo.ha comunicato la notizia ai suoi fan con un lungo post su Instagram, in cui ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto. L’incidente è avvenuto lo scorso 29 giugno ma, com’è comprensibile, il dolore è stato talmente tanto e devastante da ...