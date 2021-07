Berrettini "batte" anche Panatta. Sarà 3° in classifica Atp, mai nessuno così in alto (Di venerdì 9 luglio 2021) Storica finale per Matteo Berrettini a Wimbledon. Sul campo centrale, si è sbarazzato dell’avversario in quattro set, col punteggio 6-3, 6-0, 6-7, 6-4. È il quarto italiano di sempre a giocare una finale Slam. Non solo. Con questa vittoria il tennista italiano salirà al terzo posto della classifica Atp, una posizione mai raggiunta prima. Nella storia la migliore posizione nel ranking mondiale per il tennis italiano è quella di Adriano Panatta, quarto. Berrettini lo supera proprio nel giorno del compleanno di Panatta, nato il 9 luglio del 1950, ultimo italiano ad aver disputato - e vinto - una finale del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Storica finale per Matteoa Wimbledon. Sul campo centrale, si è sbarazzato dell’avversario in quattro set, col punteggio 6-3, 6-0, 6-7, 6-4. È il quarto italiano di sempre a giocare una finale Slam. Non solo. Con questa vittoria il tennista italiano salirà al terzo posto dellaAtp, una posizione mai raggiunta prima. Nella storia la migliore posizione nel ranking mondiale per il tennis italiano è quella di Adriano, quarto.lo supera proprio nel giorno del compleanno di, nato il 9 luglio del 1950, ultimo italiano ad aver disputato - e vinto - una finale del ...

