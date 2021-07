Antetokounmpo: "Holiday? Un grande, non sono preoccupato" (Di venerdì 9 luglio 2021) I Phoenix Suns hanno vinto 118 - 108 la seconda gara delle NBA Finals, portandosi sul 2 - 0 contro i Bucks di Antetokounmpo. Per il greco 42 punti, 12 rimbalzi e buone percentuali; il resto della ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 9 luglio 2021) I Phoenix Suns hanno vinto 118 - 108 la seconda gara delle NBA Finals, portandosi sul 2 - 0 contro i Bucks di. Per il greco 42 punti, 12 rimbalzi e buone percentuali; il resto della ...

Advertising

andrea_snaddy : Cose che ho lasciato fuori: - Brava MIL a cambiare strategia difensiva secondo chi portava palla, drop aggiustata v… - andrea_snaddy : @EmilianoNaiar8 Senza citare manco una volta Antetokounmpo, Middleton e Holiday per essere speciale - AroundTheGameIT : Qui potete trovare le parole, in ordine, di coach Budenholzer, Pat Connaughton, Khris Middleton, Jrue Holiday e Gia… - Gabry_Interista : Se magari Jrue Holiday facesse il piacere di presentarsi a queste finali, visto che ad oggi più che altro è Giannis… - 4n1mo51t1som1n4 : Ha perso G2, ma Giannis Antetokounmpo ha appena asfaltato i suoi haters/capiscioners. All alone, senza nessun aiuto… -