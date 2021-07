Anche il mattone guarisce dal Covid

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 luglio 2021) A Milano e Roma l'immobiliare è ripartito di slancio (oltre il 38 per cento in più delle compravendite rispetto al 2020, nel primo trimestre dell'anno). Ma pure gli affitti - da Palermo a Venezia - danno segnali positivi, con il ritorno degli studenti e i rientri dal lavoro in remoto. Chi pensa di fare un affare grazie alla pandemia e acquistare un immobile in zone di livello medio alto in città come Roma e Milano, è meglio rinunci. Se non si ha la fortuna di imbattersi nel proprietario costretto a svendere perché in crisi di liquidità, Trastevere come Brera, via Merulana come Cadore restano off limits senza un buon portafoglio. Una casa di un centinaio di metri quadri, in una delle tante ...