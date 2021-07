(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è una bella fetta di ex calciatori del Benevento tra gli. Aniello Cutolo, Andrea De Falco, Domenico Germinale, Andrea Mengoni, Gennaro Scognamiglio e Massimo Volta hanno deciso di intraprendere la strada dell’allenatore, nonostante alcuni di loro siano ancora in attività. La qualificaB rappresenta uno dei primi step per intraprendere la carriera di tecnico e abilita a poter guidare tutte le prime squadre maschili fino alla Serie D e le prime squadre femminili fino alla Serie C. Tra i compagni di corso, svoltosi tra ...

anteprima24 : ** #Allenatori Uefa B: tanti #Ex #Giallorossi abilitati a #Coverciano ** - buoncalcio : Genoa, Criscito e Marchetti diventano allenatori UEFA B. Tanti ex, da Behrami a Miguel Veloso - zazoomblog : Figc tra gli allenatori Uefa B abilitati anche Quagliarella e Parolo - #allenatori #abilitati #anche - sportli26181512 : Figc, tra gli allenatori Uefa B abilitati anche Quagliarella e Parolo: Tra i nomi noti, anche le Azzurre Bartoli, B… - sportface2016 : #Figc: #Quagliarella, #Parolo e #Criscito tra allenatori Uefa B abilitati -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori Uefa

ROMA - Annunciati, dal settore tecnico, i nuoviB abilitati, che hanno sostenuto con successo gli esami finali di due corsi 'Speciali' che hanno combinato le licenze C e D, con un programma didattico di 152 ore tenuto in parte on - ...La Figc ha ufficializzato la lista dei nuoviB abilitati , i tecnici che hanno superato gli esami finali di due corsi 'Speciali' che hanno combinato le licenze C e D, con un programma didattico di 152 ore tenuto in parte on - ...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori Uefa B abilitati: si tratta dei tecnici che hanno superato gli esami finali di due corsi ‘Speciali’ che ...