Verbali FED, condizioni per tapering sono attese “prima del previsto” (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – La parola tapering, come era naturale aspettarsi, non compare nei Verbali della riunione di giugno della Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti d’America), ma i membri del comitato di politica monetaria hanno segnalato che le condizioni per ridurre il ritmo degli acquisti di asset potrebbero essere soddisfatte “un po’ prima” del previsto. Quello che emerge dalle “minute” del meeting lascia presagire che i funzionari intensificheranno colloqui più formali sul tapering (l’inasprimento della politica monetaria) quando si incontreranno alla fine di questo mese. “Lo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – La parola, come era naturale aspettarsi, non compare neidella riunione di giugno della Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti d’America), ma i membri del comitato di politica monetaria hanno segnalato che leper ridurre il ritmo degli acquisti di asset potrebbero essere soddisfatte “un po’” del. Quello che emerge dalle “minute” del meeting lascia presagire che i funzionari intensificheranno colloqui più formali sul(l’inasprimento della politica monetaria) quando si incontreranno alla fine di questo mese. “Lo ...

Advertising

InvestingItalia : Pubblicati i verbali Fed: nessuna stretta in vista. E Wall Street festeggia con nuovi record - - DanielaColi2 : RT @Michele_Arnese: Dai verbali dell'ultima riunione della Fed emerge la spaccatura interna sulla riduzione degli stimoli economici agli St… - Michele_Arnese : Dai verbali dell'ultima riunione della Fed emerge la spaccatura interna sulla riduzione degli stimoli economici agl… - Mattia_Lz : RT @EsteriLega: (ANSA) - NEW YORK, 07 LUG - L'inflazione dopo il balzo legate alle forniture calerà. Lo afferma la Fed nei verbali della ri… - MKT_INS : A Piazza Affari il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,2% a 25.284 punti. Guadagni più consistenti per il Dax di Fra… -