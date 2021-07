Variante Delta, sale l'allerta in Gran Bretagna: +71% di casi. Gli scienziati: «Riaperture pericolose e premarure». Salgono i contagi in Israele e a Tokyo (Di giovedì 8 luglio 2021) In Gran Bretagna tornano a crescere i numeri del contagio da Covid-19, trainati dalla Variante Delta e gli scienziati, tramite una lettera pubblicata su The Lancet, definiscono come «pericolose e... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 luglio 2021) Intornano a crescere i numeri delo da Covid-19, trainati dallae gli, tramite una lettera pubblicata su The Lancet, definiscono come «e...

Advertising

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - MediasetTgcom24 : Variante Delta spaventa la Gran Bretagna, picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focola… - petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - AlfioKrancic : La variante delta sta dilagando nei paesi mega-vaccinati. In UK 32.000 contagi in un giorno. I morti sono una decin… - marilenagasbar1 : RT @Lukas__2021: La variante Delta fa risalire i casi in Italia -