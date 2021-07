Un posto al sole, anticipazioni 9 luglio: una difficile spiegazione (Di giovedì 8 luglio 2021) Un posto al sole oggi non andrà in onda per lasciare spazio ad uno speciale in memoria di Raffaella Carrà e tornerà domani 9 luglio con un doppio appuntamento a partire dalle 20.10. Le anticipazioni relative alla doppia puntata di domani sera, rivelano che Serena sarà in grande difficoltà dovendo spiegare alla piccola Irene per quale motivo non può ancora vedere il suo papà. Nel frattempo, Filippo si sforzerà di ricordare per ricostruire la sua vita mentre Patrizio dovrà parlare con Rossella. Intanto, Jimmy sarà deciso ad iscriversi al corso di danza estivo pur di allontanarsi da Brenda ed infine, Silvia dopo aver ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 8 luglio 2021) Unaloggi non andrà in onda per lasciare spazio ad uno speciale in memoria di Raffaella Carrà e tornerà domani 9con un doppio appuntamento a partire dalle 20.10. Lerelative alla doppia puntata di domani sera, rivelano che Serena sarà in grande difficoltà dovendo spiegare alla piccola Irene per quale motivo non può ancora vedere il suo papà. Nel frattempo, Filippo si sforzerà di ricordare per ricostruire la sua vita mentre Patrizio dovrà parlare con Rossella. Intanto, Jimmy sarà deciso ad iscriversi al corso di danza estivo pur di allontanarsi da Brenda ed infine, Silvia dopo aver ...

