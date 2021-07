Stasera in tv | L' allenatore nel pallone su Rete 4 | gli errori nel film con Banfi

Advertising

tvdellosport : ?? SARRI ROMPE IL SILENZIO Dopo un anno dall’addio alla #Juventus torna a parlare #MaurizioSarri. Stasera alle 23… - infoitcultura : Stasera in tv giovedì 8 luglio su Rete 4, «L'allenatore nel pallone»: curiosità e trama del film con Lino Banfi - QuiMediaset_it : Stasera in prima serata su @rete4 la commedia cult con #LinoBanfi L'allenatore nel pallone - robertopontillo : e stasera tutta su rete 4 l'allenatore nel pallone in prima serata e poi l'allenatore nel pallone 2 subito dopo........ - zazoomblog : L’allenatore nel pallone film stasera in tv 8 luglio: cast trama streaming - #L’allenatore #pallone #stasera… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera allenatore

In prima serata su Rete 4 giovedì' 8 luglio 'L'nel pallone', film del 1984 diretto da Sergio Martino in cui Lino Banfi interpreta l'di calcio Oronzo Canà. Un cult della cinematografia italiana soprattutto per gli appassionati di calcio, complice le innumerevoli partecipazioni dei veri protagonisti del mondo calcistico ...Tutti i Film questa sera in TV: L'nel pallone , il film in ondain tv alle 21.25 su Rete 4 : film comico, commedia del 1984 di Sergio Martino, con Lino Banfi, Gigi Sammarchi, ...(CheNews.it) Se ne è parlato anche su altri media Giovedì 8 Luglio 2021, 11:43. Stasera in tv andrà in onda su Rete 4 alle 21:27 il film «L'allenatore nel pallone» del 1984. Temptation Island, tra ...Stasera in tv andrà in onda su Rete 4 alle 21:27 il film «L'allenatore nel pallone» del 1984. Trentaquattresimo lungometraggio diretto dal regista americano Sergio Martino. Il ...